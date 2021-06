Bertolini: “L’Italia la squadra più bella dell’Europeo: può arrivare in finale”

Le parole della ct azzurra: "Mancini ha grande esperienza e uno staff importante, fatto di amici-fraterni, ex compagni: si è creata una famiglia"

Intervenuta ai microfoni de Il Giorno, Milena Bertolini , ct dell'Italia femminile, ha parlato così della squadra di Roberto Mancini e delle aspirazioni per quanto riguarda l'Europeo: «Mancini ha grande esperienza e uno staff importante, fatto di amici-fraterni, ex compagni: si è creata una famiglia, c'è un senso di appartanenza, e questo è fondamentale. L'entusiasmo che i ragazzi hanno nasce proprio da Roberto e dai suoi collaboratori. Faccio un nome: Vialli. Gianluca ha grande carisma, grande intelligenza, qualità umane enormi. Con gente così è chiaro che nasca un gruppo importante».

«Sì, si è fatto sentire proprio oggi (ieri per chi legge, ndr) per farmi gli auguri di buon compleanno. E io ho risposto con un 'in bocca al lupo' per Wembley».