Bertolino: “Inter, lo scudetto? Possiamo perderlo solo noi. Marotta e Conte…”

Enrico Bertolino, intervistato da Repubblica, parla della gara contro il Sassuolo e dello scudetto

Contro il Sassuolo l'Inter ha la possibilità di portarsi a +11 sul Milan. Nonostante le tante assenze per la squadra di De Zerbi, la gara contro i neroverdi non va assolutamente sottovalutata: "Non è un materasso e tra i suoi obiettivi c’è il dimostrare di poterci battere. Ma se anche vinciamo il cammino è ancora lungo. Certo, potremo perderlo solo noi, poi, e non mi risulta sia mai successo", dice Enrico Bertolino intervistato da Repubblica.

"Il 5 maggio? Non so di cosa parla. Sul mio calendario a maggio si passa direttamente dal 4 al 6, ho dimenticato sia il Manzoni che quel che accadde nel 2002, anzi non è mai accaduto nulla. Antonio Conte, e pure Beppe Marotta, sono professionisti veri e seri, certo, sono un po’ come lo zenzero nel vitello tonnato: qualcosa non ti torna, ma se il resto è buono mangi tutto e ti piace. Che scudetto sarebbe senza caroselli per le strade? Una festa nelle catacombe, clandestina, come i cristiani di duemila anni fa".