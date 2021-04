Bertolino: “Sogno di festeggiare lo scudetto nello stadio della Juve”

Il comico, grande tifoso dell'Inter, ha parlato del traguardo scudetto intervistato da La Gazzetta dello Sport

"Faccio come tutti: dietro a quella parola ci giro intorno. Quando abbiamo vinto il Triplete noi nerazzurri facevamo i “ganassa”, come si dice a Milano. Dopo nove anni sempre sotto alla Juventus meglio tacere. Io non pronuncio nemmeno quel giorno infausto che è tra il 4 e il 6 maggio: me ne fotto di Napoleone e Manzoni, l’ho rimosso. Ci sono troppi gufi che svolazzano, ad altezza d’uomo, sui trespoli dei bar: cerco di tenerli lontani. Non ho nessun rito scaramantico, semmai sogno di festeggiare con la Juve a Torino, nel loro stadio, ma forse è meglio arrivarci prima, a quella cosa lì, sennò diventerebbe un vero scontro diretto al cardiopalma".