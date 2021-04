Bertolino: “Superlega? Per un po’ non si parla dello scudetto dell’Inter”

Il pensiero del noto tifoso nerazzurro a proposito del tema che ha catturato l'attenzione di tutta Europa

Enrico Bertolino, noto comico e tifoso dell'Inter, ha detto la sua a proposito della Superlega. Questo il pensiero espresso ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Mi stupisco della meraviglia. Sei in campo si scende con i fondi la strada è questa, temo che la super lega si concretizzi, ma il pallone si sgonfi. Io sono vintage, incontravo Facchetti e lo vedevo dentro una figurina… Cambierò sport: mi dedicherò ai cantieri, le bocce, la bici, parlerò con le papere. Almeno per un po’ non si parlerà dello scudetto dell’Inter…".