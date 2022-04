Bertoni: “Chiaro fin dall’inizio che questo Napoli poteva vincere lo scudetto”

Le parole dell'ex calciatore: "Quando ho visto i passi falsi in Europa del Napoli, sottolineavo che era inutile disperarsi"

Intervenuto ai microfoni di Daniel Bertoni, ex calciatore, ha parlato così della stagione del Napoli di Luciano Spalletti: «Quando ho visto i passi falsi in Europa del Napoli, sottolineavo che era inutile disperarsi perché la squadra non mi sembrava in grado di essere competitiva sui due fronti. Bisognava scegliere l'obiettivo. Ed era giusto che Spalletti pensasse solo al campionato. Perché era chiaro fin dal cammino iniziale che questo Napoli poteva vincere lo scudetto».