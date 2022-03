Bertotto: “Italia, la crisi è anche dei club di Serie A. Mancini? Non è giusto prendere…”

Ospite di TMW Radio, l'ex difensore Valerio Bertotto ha analizzato i problemi del calcio italiano dopo l'eliminazione degli Azzurri

“In questi momenti non ha senso prendere una decisione a caldo. Ci vuole la testa giusta e razionalità. Fino a qualche giorno fa si diceva che Mancini era un grandissimo tecnico, capace di valorizzare tanti giocatori e di vincere un Europeo da sorpresa. La bravura del tecnico rimane".

Uno dei pochi club che sembra puntare sul prodotto made in Italy è il Sassuolo.

“Questo è un merito della società. È tutto il resto che va valorizzato. Chiaro che se i giocatori italiani giovani giocassero anche in club che partecipano a coppe europee sarebbe meglio”.

“Sicuramente è salita la competitività, questo non è automaticamente sinonimo di crescita di valore del campionato. In alcuni frangenti, quando le nostre squadre vanno a giocare in Europa, vediamo che ci sono diversi problemi”.