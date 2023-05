Inter contro la bestia nera Sassuolo: una sola vittoria nelle ultime 7 a San Siro

La formazione emiliana si è dimostrata spesso e volentieri un ostacolo difficile da superare per i nerazzurri

L'Inter di Inzaghi, reduce dal successo nella semifinale di andata di Champions League contro il Milan e da 4 vittorie consecutive in campionato, punta a prolungare il suo periodo positivo questa sera contro il Sassuolo . Un avversario che si è dimostrato spesso e volentieri un ostacolo molto difficile da superare per i nerazzurri, che nelle ultime 7 gare contro i neroverdi a San Siro si sono imposti solamente una volta.

Lo ricorda Tuttosport: "I neroverdi, soprattutto in quel di San Siro, sono una bestia nera per l'Inter. Tutta colpa del 7-0 con cui Mazzarri abbatté il Sassuolo il 14 settembre 2014. Da quel momento, sette incontri a Milano e una sola vittoria per la squadra di casa, il 7 aprile 2021, ovvero nell'annata dello scudetto di Conte (2-1 con reti della LuLa). Dopodiché due pareggi e addirittura quattro sconfitte.