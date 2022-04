GdS – Udinese, Beto a rischio per l’Inter: i tempi di recupero dopo la lesione

“Volata senza Beto”, titola l’edizione di Udine della Gazzetta dello Sport oggi. Brutte notizie per Cioffi: quanto starà fuori

“Volata senza Beto”, titola l’edizione di Udine della Gazzetta dello Sport oggi. Brutte notizie per Cioffi: secondo il quotidiano, per la lesione al flessore della gamba destra starà lontano dal terreno di gioco dai 15 ai 20 giorni. Può perdere fino a 5 partite: Empoli e Salernitana in casa, Bologna e Fiorentina in trasferta, Inter in casa. Potrebbe rientrare col Sassuolo l’8 maggio secondo il quotidiano.