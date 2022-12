Beto: “Il mio sogno è giocare la Champions League. Ma ora sto bene all’Udinese”

Non le pesa il fatto che spesso il tecnico Sottil non la schieri titolare, nonostante lei sia a quota sei reti in soli 687 minuti.

«I numeri sono per le statistiche. Io voglio giocare bene. E finora non stavo giocando bene, perché devo recuperare al meglio da quel fastidioso infortunio. Ora sto bene, mi sto sentendo il Beto di prima. Quindi non ho sofferto a non essere alcune volte tra i titolari perché quando vieni da un problema come il mio, l’ego non deve prevalere. E io non sono né Cristiano Ronaldo, né Messi. Sono solo Beto. Sono stati quattro mesi tosti».