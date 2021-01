Bia: “Scudetto? Può essere l’anno di Inter o Milan. Gomez? Non credo che l’Atalanta…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Giovanni Bia, ex calciatore e oggi agente, ha parlato così della corsa scudetto: “E’ un campionato lungo con tanto equilibrio e qualche alto e basso. Chi avrà la capacità di restare più concentrato potrà portare a casa lo scudetto. Potrebbe essere l’anno di una delle due milanesi. Quanto al mercato è abbastanza spento, con poche trattative e pochi soldi. Il Milan ha operato molto bene, ha disponibilità economiche e sta costruendo per grandi obiettivi.

Papu Gomez invece dovrà andrà?

“L’Atalanta non credo lo dia ad una squadra italiana. E non mi pare che il Papu possa andare in una squadra con poche ambizioni“.