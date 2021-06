Bianchessi: “Locatelli stava per chiudere con l’Inter, lo convinsi per il Milan”

Le parole del dirigente: "Locatelli stava per chiudere l’accordo con l’Inter. L’intesa era quasi definitiva, ma convinsi la sua famiglia a portarlo in rossonero"

Intervenuto ai microfoni del Corriere di Bergamo, Mauro Bianchessi, ex responsabile dell’attività di base del Milan e attuale responsabile del settore giovanile della Lazio, ha raccontato un retroscena riguardante Manuel Locatelli: "Manuel è un ragazzo eccezionale, per bene ed educato da una famiglia altrettanto per bene, che lo ha cresciuto con regole e principi precisi, senza pressioni. A lui, oltre il calcio, mi legherà sempre un affetto particolare. E pensare che stava per chiudere l’accordo con l’Inter. L’intesa era quasi definitiva, ma convinsi la sua famiglia a portarlo in rossonero.