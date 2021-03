Bianchi: “Bastoni? Uno dei più completi in Italia. L’Inter deve vincere per due motivi”

Intervenuto a Sky Sport, l'ex attaccante del Torino Rolando Bianchi ha parlato del difensore dell'Inter Bastoni e della lotta scudetto in Serie A

"Non avevo dubbi su Bastoni, ha avuto una crescita esponenziale pazzesca. Ha fisico, imposta, a livello nazionale è uno dei difensori più completi. Il gruppo si è unito nei momenti di difficoltà e dopo il derby ha avuto maggiore consapevolezza dei propri mezzi. È una squadra che deve vincere il campionato per le qualità della rosa osa che ha, ma anche perché c'è una Juve con un ricambio generazionale. Il Milan è sopra le aspettative ma ha qualcosa in meno a livello di rosa rispetto all'Inter".