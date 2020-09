Bianchi (GdS): “Conte rischia più di Pirlo. Deve essere l’anno scudetto. Non avrà una terza chance”

Sarà un campionato diverso per tanti motivi. L’Inter, dopo la finale persa di Europa League, si è riunita e ha deciso di andare avanti con Conte. Sarà comunque rivoluzione, il tecnico cerca giocatori pronti ed esperti per provare a vincere subito. La Juve ha cambiato tecnico e ha puntato su Pirlo, alla prima esperienza in panchina. Ne ha parlato il giornalista Fabio Bianchi su La Gazzetta dello Sport:

“Nel caso dell’Inter l’obiettivo è lo scudetto e in quello della Juventus è la tanto agognata Champions League. Suning ha perdonato, diciamo, i malumori del comandante Antonio perché la scorsa stagione non è stata da buttare, anzi. È mancata la ciliegina sulla torta, ma forse in casa nerazzurra all’inizio si sarebbe firmato per un secondo posto e una finale europea alla prima avventura del nuovo corso. Ma ora la presidenza vuole lo scudetto e subito. Gli sforzi che sta facendo sul mercato, cercando di accontentare il tecnico inseguendo i giocatori che pretende fortemente (Vidal, Kantè…), lo dimostrano. E a dir la verità l’occasione è ghiotta. Perché la rivoluzione della Juventus è molto più profonda, in pratica una scommessa. L’assunzione di Andrea Pirlo al posto di guida non può non esserlo.

Se vogliamo, quella della Juve è una vera rivoluzione, anche se nell’assetto titolare cambieranno meno uomini. Quella dell’Inter è più il secondo atto della ricostruzione e del potenziamento, anche se verranno sostituite più pedine. Perché Conte avrà in mente delle alternative al gioco per rendersi più imprevedibile, ma partirà sempre dal suo amato 3-5-2. Dove Hakimi sarà un punto di forza fondamentale. E così, “Squadra che vince non si cambia” diventa un altro dei vecchi detti del calcio da riporre in cantina. Cresce la curiosità di vedere il duello tra la prime della classe. Cresce l’interesse di ammirare la Juve di Pirlo all’opera. Ma, a conti fatti, è Conte che rischia di più. Questo deve essere l’anno dello scudetto. L’aria che tira è che forse non avrà una terza chance”.