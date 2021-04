EDICOLA TS – Bianchi: “Inter brutta? Chiacchiere. La classifica non mente”

"Inter brutta? Chiacchiere". E' questo il titolo del taglio alto della prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 17 aprile 2021

"Inter brutta? Chiacchiere". E' questo il titolo del taglio alto della prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 17 aprile 2021. "Ottavio Bianchi esclusivo: 'La classifica non mente, Conte e Gattuso lavorano bene, ma Gasp mi ha impressionato". In copertina, invece, l'intervista al difensore del Porto Pepe che conferma: "CR7 resta!".