Bianchi (GdS): “Inter, Inzaghi si conferma ottimo allenatore ma col difettuccio di…”

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Fabio Bianchi ha analizzato così il KO dell'Inter contro la Lazio

"Curioso, il Milan era sotto di due gol, e ha ribaltato il risultato. L’Inter vinceva con la Lazio e sembrava in controllo, e si è fatta rimontare. Al di là del far west sul secondo gol laziale, l’Inter ha i suoi peccatucci. Dopo il vantaggio, la partita poteva essere condotta meglio. Nel secondo round l’Inter ha concesso spazi e giocate, invece di insistere nel gioco e nell’aggressività per cercare il secondo gol che avrebbe molto probabilmente chiuso i giochi. Vero, Perisic ha regalato un corner da cui è arrivata l’azione del rigore pareggio. Quella palla doveva finire dall’altra parte del campo, non dietro la bandierina. Ma è anche vero che se lasci l’iniziativa a una squadra come la Lazio, che ha parecchi giocatori di qualità, inevitabilmente rischi. Chi meglio di Simone Inzaghi può saperlo? All’Inter sta confermando di essere un ottimo allenatore, qualche volta però ha il difettuccio, una volta passato in vantaggio, di fare un passo indietro, anche a livello di intensità. Succedeva, appunto, anche con la Lazio. Ma per una squadra che punta allo scudetto, non puoi permetterti di farti sfuggire partite così"