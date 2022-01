Bianchi: “Inter, Onana è il futuro. Ma Handanovic può essere ancora prezioso”

I nerazzurri pensano alla prossima stagione: in porta potrebbe esserci il camerunense, che fare con il capitano?

Fabio Bianchi, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla situazione portieri di casa Inter: "Samir Handanovic, guardiano dei pali nerazzurri da un decennio, è in scadenza di contratto e ha 37 anni. Per questo l'Inter ha già portato a casa il talentuoso André Onana, portiere dell'Ajax e del Camerun. Onana ha 25 anni ed è il futuro della porta nerazzurra, okay. Ma forse è presto per considerare capitan Samir il passato. La stagione scorsa lo sloveno ha avuto alti e bassi ma nell'attuale, dopo un inizio così così, è tornato a essere uno dei protagonisti della cavalcata verso la vetta. Ha regalato parate importanti e basta citarne una (non bella da vedere ma fondamentale per prendere il largo): quella su Mario Rui nello scontro diretto con il Napoli a San Siro.

Con Ospina, è il portiere che ha tenuto più di tutti la porta inviolata: nove volte. Ma è solo in vetta nel record dei clean sheet consecutivi: ben sei. Qualcuno potrebbe obiettare: bella forza, con la difesa che si ritrova... Ovvio, è merito anche dei vari Skriniar, Bastoni (il futuro già in casa per la retroguardia dell'Inter) e compagnia. Ma c'è un dato che rivela l'importanza di Handanovic: nel girone d'andata, è il portiere con la percentuale di parate più alta: ben il 78%.

Insomma, san Samir è tornato e fossimo nell'Inter magari proveremmo a proporgli un contratto di un paio d'anni. Intanto, Handanovic è una bandiera. Quando all'Udinese era il portiere più ricercato, ha voluto fortemente l'Inter per vincere. Ha dovuto aspettare parecchio, cioè l'arrivo di Conte. Tuttavia nel frattempo è rimasto fedele ai colori. Ma il motivo principale sta nelle cifre indicate prima. Handanovic può essere ancora prezioso. In giro portieri del suo calibro, ancora, non ce ne sono tanti. Può essere sempre prezioso come numero 1 o, al limite, come chioccia.

Questo lo sanno anche i dirigenti dell'Inter e la sensazione è che proveranno a offrirglielo quel prolungamento di contratto per un paio d'anni. Perché Onana è forte, ma avrà forse bisogno di un periodo di ambientamento. E potrebbe profilarsi per una stagione anche una coabitazione di numeri 1, come lo è stato per la Juventus quando acquistò il polacco Wojciech Szczęsny dalla Roma per assicurarsi il dopo Buffon. Scommettiamo che Samir Handanovic, uno fedele alla linea, ne sarebbe felice".