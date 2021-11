Bianchi: “Scudetto? Il Napoli ha qualcosa in più degli altri. Spalletti bravo”

Le parole del tecnico: "Per il Napoli di Spalletti è un momento positivo e credo abbia qualcosa in più rispetto agli altri"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Ottavio Bianchi, ex allenatore, ha parlato così della corsa scudetto: "Per il Napoli di Spalletti è un momento positivo e credo abbia qualcosa in più rispetto agli altri. I partenopei hanno tutto per arrivare fino in fondo in questa stagione. La rosa c'è, l'allenatore è bravo, la società è davvero solida e adesso torna anche il pubblico allo stadio".