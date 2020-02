Bianchi: “Juve-Inter a porte chiuse? Difficile dire chi sarà favorito. I grandi campioni…”

«A porte chiuse non può essere calcio. L’atmosfera è irreale, tutto è ovattato e tu devi cercare di isolarti perché ogni parola finisce per essere amplificata». Ottavio Bianchi, ex allenatore dell’Inter, ha avuto qualche esperienza con il Napoli per le gare senza pubblico e ha anche aggiunto: «Una gara senza tifosi non può essere nemmeno paragonata a un allenamento, perché in allenamento ti puoi fermare, parlare, correggere».

E sul match tra Juventus e Inter, che si gioca domenica sera senza tifosi, ha detto: «Difficile stabilire chi sarà favorito da questa situazione. I grandi campioni, a esempio, hanno bisogno del pubblico, anche se contrario. Altri, invece, soffrono l’ambiente e allora potrebbero essere sollevati. Si vedrà…».

(Fonte: CdS)