Bianchi: “Vlahovic? Attaccante moderno, colpo straordinario della Juve. Rispetto a Vieri…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Rolando Bianchi ha parlato così di Vlahovic

"Un attaccante completo, Cherubini ha fatto un acquisto straordinario. Ha doti fisiche, tecniche, senso del gol: è l'attaccante moderno, è in continua evoluzione e crescita. Come Vieri? Bobo era un attaccante straordinario ma utilizzava il fisico per il suo gioco, Vlahovic ha più tecnica ed è completo"