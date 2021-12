Biasin: “Brozovic, 2021 da 10-. Rinnovo con l’Inter? Serenità perché…”

Così il giornalista: "Brozovic? È il miglior giocatore della serie A. Non si ferma mai, sbaglia pochissimo, è un’iradiddio, chiude un 2021 praticamente perfetto"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha giudicato con un 10- il 2021 disputato da Marcelo Brozovic, centrocampista e colonna portante dell'Inter: "È il miglior giocatore della serie A. Ommamma, mica a scatola chiusa, ma nel girone di andata appena terminato certamente sì. Non si ferma mai, sbaglia pochissimo, è un’iradiddio, chiude un 2021 praticamente perfetto. Il “meno” dipende da una vergognosa questione personale legata al rinnovo. Il frugoletto prolungherà il suo contratto con l’Inter? Club ed entourage del giocatore continuano a trattare per trovare un punto d'incontro. E questo significa due cose: 1) Non lo hanno ancora trovato. 2) Contano di trovarlo. Serenità".