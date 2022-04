Biasin: “Coppa Italia, gol in trasferta non normale. La cosa stucchevole…”

Il giornalista si concentra sul tema del gol in trasferta e su programmazione e contemporaneità nel campionato di Serie A

"La prima: il gol doppio in Coppa Italia. Oggi iniziano le semifinali di ritorno di Coppa Italia, la prima questa sera a San Siro, la seconda domani a Torino. In Coppa Italia vale ancora il gol doppio. Lo abbiamo già scritto a suo tempo: non è normale. Ti dicono “Non potevano cambiare il regolamento a competizione iniziata”, ma per quanto ci riguarda non è una giustificazione. Questione di buonsenso: l’andata/ritorno è prevista solo nelle semifinali, sarebbe stato molto più logico uniformare la maltrattatissima coppetta al resto delle competizioni intercontinentali. E invece no, il nostro calcio resta nel “medioevo” (cambieranno il regolamento la prossima stagione). Questa cosa creerà polemiche stucchevolissime? Speriamo di no, ma visto il risultato delle partite di andata è tutto tranne che impossibile. Fine della polemica.

La seconda: la programmazione delle partite. Gli stadi sono tornati a capienza piena. Benissimo. I tifosi, tra l’altro, accorrono in massa: dall’Olimpico strapieno per la Conference League a Juve-Inter, da Milan-Bologna e Milan-Genoa a Napoli-Fiorentina e Napoli-Roma, fino al derby di questa sera (record d’incasso per la competizione). Ecco, sarebbe il caso di agevolare i tifosi con un minimo di programmazione in più. Gli orari del turno in programma questo fine settimana sono stati annunciati venerdì, quelli del successivo non li conosciamo. E se uno vuole – che ne so – prenotare una stanzetta, portarsi avanti, prendere un treno o un aereo… deve attendere. “Questioni di forza maggiore”, spiega il Palazzo, ma non si capisce perché altrove sia tutto meno complicato. Fine della polemica.