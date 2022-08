Biasin: “Acerbi? Ci sono discussioni in corso, possibile che salti. Mi dicono…”

Il giornalista conferma che l'operazione per il trasferimento del difensore in nerazzurro può saltare

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin conferma la notizia sul rischio che l'operazione Acerbi possa saltare. "Mi dicono che l’operazione non è saltata, ma che ci siano discussioni in corso. Patron Zhang non è convinto di portare il difensore a Milano soprattutto per una questione di ingaggio importante. Ci sono discussioni in corso, non sono cose di oggi. Ci sono parecchi dubbi sull’operazione da parte del presidente. E’ possibile che salti".