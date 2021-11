Biasin: “Conte, addio traumatico ma ha portato più problemi a lui che all’Inter”

Sulle colonne di Libero, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così l’addio di Antonio Conte all’Inter

Sulle colonne di Libero, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così l’addio di Antonio Conte all’Inter: “Giovedì sera ha rimediato una figura barbina contro gli sloveni del Mura in Conference League (2-1 contro una squadra che tutta insieme vale 7 milioni in cartellini, gli inglesi 700) e a fine partita ha detto così: “Sono contento di restare qui fra dobbiamo lavorare molto per migliorare la qualità della rosa. Siamo il Tottenham, eppure c’è un gap importante con i top team. Insomma, la solita solfa.