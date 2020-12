Biasin: “Dopo l’Inter Allegri salta anche il giro del PSG. Arsenal? No perché…”

Massimiliano Allegri vuole tornare in pista. L’ex tecnico della Juventus attende il momento giusto. Ne parla Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Libero: “Poteva essere l’estate passata, quella dello scazzo tra Conte e Inter, poi rientrato con la famosa riunione di Villa Bellini. Lì Max era stato “prenotato” da Giuseppe Marotta che, giustamente, si era apparecchiato un sostituto di livello in caso di addio dell’ex ct. Alla fine Conte ha scelto di proseguire e tanti saluti. Poteva essere ora, con il Psg che toglie il panettone dal tavolo di Thomas Tuchel e, però, lo mette su quello dell’argentino Mauricio Pochettino. E quindi niente, ad Allegri tocca saltare un altro giro, perché in serie A son tutti a posto, in Spagna pure, in Inghilterra ci sarebbe il solo Arsenal che è troppo “piccino” per le legittime ambizioni di uno che al momento è certamente tra i primi 10 tecnici al mondo”.