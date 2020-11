Biasin: “L’Inter ieri non è scesa in campo. Conte deve trovare un’alternativa, ha gli uomini per farlo”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del momento dell’Inter dopo la sconfitta con il Real Madrid e del potenziale inespresso della squadra:

“Quella di ieri non può essere definita una squadra di Conte, ieri l’Inter non è scesa in campo. Ieri non ha espresso nemmeno il 20% del suo potenziale. La definisci una finale e poi hai questo spirito, vuol dire che il messaggio dell’allenatore non è passato. Continuo a pensare che l’Inter ha un enorme potenziale. Ora sembra molto timida, deve iniziare a esprimere il potenziale. Sono d’accordo che servano delle alternative a livello tattico. Se l’idea di Conte e di un calcio aggressivo non la puoi mettere in pratica devi trovare un’alternativa e hai gli uomini per trovarla”.