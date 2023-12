Biasin: “Arnautovic migliore in campo col Genoa. A gennaio arriva una punta? Solo in un caso”

"L'Inter ha per distacco il miglior attacco della Serie A, Lautaro è chiaramente il giocatore più forte e rappresentativo dell'Inter ma senza Lautaro, l'Inter ha fatto 2 gol col Lecce e uno col Genoa. Con Lecce l'assist l'ha fatto il sostituto di Lautaro, col Genoa ha segnato lui che è stato il migliore della partita. Poi l'Inter ha preso un gol un po' sciocco, 45 punti in 18 giornate sono un bottino straordinario. A gennaio non arriva nessun attaccante a meno che Sanchez non venga a bussare alla porta e dica di voler andare da un'altra parte. L'Inter va avanti e va benissimo così"