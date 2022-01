Biasin: “Settimana impegnativa per l’Inter, punto guadagnato. Ho sentito dire…”

Nel corso di Pressing, il giornalista ha commentato il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta

"Il primo tempo non mi è piaciuto, il secondo invece è stata una bella partita, per me il risultato è assolutamente corretto. Un punto che è guadagnato per l'Inter perché dopo 8 vittorie riuscire a fare questo 0-0, credo che sia un buon punto. Pensare di vincere tutte le partite non si può. Ho visto una squadra ancora sul pezzo, ho sentito dire in giro dire l'Inter che è stanca, nervosa, attenzione, allarme, no, secondo me ci sta uscire da uno 0-0 da questo campo. I due portieri sono stati i migliori in campo".