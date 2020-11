Biasin: “Atalanta-Inter brutta partita, il pari ci può stare. Fa male al cuore vedere Eriksen…”

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e noto tifoso dell’Inter, ha commentato sul suo profilo Twitter il pareggio per 1-1 al Geweiss Stadium di Bergamo tra i nerazzurri e i padroni di casa dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini: “Segna Lautaro, iniziano i cambi, si sveglia l’Atalanta. Un pareggio a Bergamo ci può anche stare, non dopo un inizio di campionato così scialbo. E comunque vedere Eriksen che guarda gli altri per 90 minuti fa male al cuore”.

“E comunque… che brutta partita ragazzi…” ha aggiunto Biasin.