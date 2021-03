Biasin: “ATS, che delirio. Inter, scudetto vinto? Ricordo che qualcuno a Istanbul…”

Così il giornalista a Tutti Convocati: "Ore e ore a discutere dell'ATS che stava facendo un favore all'Inter. Adesso ci stiamo rendendo conto che quella era una cavolata"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, programma di Radio 24, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento di casa Inter, soffermandosi innanzitutto sulla corsa scudetto: "Io non dirò mai che è finita, ma forse lo penso. Mi ricordo che qualcuno sul 3-0 a fine primo tempo, a Istanbul, giustamente, esultava per una coppa quasi alzata: poi sappiamo che bastano 45 minuti, figuriamoci se non bastano 10 giornate. L'ATS? E' un bel delirio. Settimana scorsa abbiamo passato ore e ore a discutere dell'ATS che stava facendo un favore all'Inter perché gli risparmiava la partita col Sassuolo e la faceva riposare. Adesso ci stiamo rendendo conto che quella era una cavolata: l'ATS sta facendo un po' di confusione perché gli stranieri se ne sono andati perché non possiamo impedirglielo e gli italiani sono giustamente reclamati da Mancini".