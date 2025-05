"L'Inter dopo la vittoria contro il Barcellona ha ritrovato l'energia che sembrava perduta, mentre il Napoli è una squadra in difficoltà, che aveva vinto le ultime partite con grande sofferenza. Antonio Conte ha dovuto reinventare più volte questa squadra, visto che non dispone dei calciatori di cui dispone invece Simone Inzaghi, che a Torino con un solo titolare in campo ha vinto in maniera leggiadra e allegra".