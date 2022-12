Biasin: “Perché l’Italia con ha mai avuto un bomber da record? L’unica certezza…”

"Questo pezzo è meramente compilativo, vi offre una curiosa statistica e parte da una domanda che non ha una risposta (forse): perché l’Italia non ha mai avuto un bomber in grado di segnare un sacco di gol e realizzare record su record? (...) Perché ci manca il bomber “longevo”? Qualcuno dirà che abbiamo costruito le nostre fortune su solide e durature difese piuttosto che sugli attacchi, altri diranno che proprio l’antica abbondanza ci ha portato a cambiare spesso e volentieri terminale offensivo, l’unica certezza e che la prima cosa che possiamo fare per migliorare la situazione è qualificarci, ai Mondiali".