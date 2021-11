Biasin: “Brava Inter, la strada è giusta. Rosa completa e competitiva come poche”

Il commento del giornalista: "Per mesi c’è chi l’ha definita una squadra in fase di smantellamento, sta dimostrando di essere l’esatto opposto"

"Per mesi c’è chi l’ha definita una squadra in fase di smantellamento, sta dimostrando di essere l’esatto opposto: il gruppo è unito, ben gestito, la rosa è completa e competitiva come poche. Brava Inter, la strada è decisamente quella giusta". Questa l'analisi di Fabrizio Biasin, che commenta così l'importantissima vittoria dell'Inter sul Napoli per 3-2 al Meazza.