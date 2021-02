Biasin: “Bravissima Inter, gioca a memoria. Qualcuno lo chiama…”

Un'altra grande vittoria per l'Inter di Antonio Conte. Il 3-0 al Genoa permette ai nerazzurri di allungare in testa alla classifica

Un'altra grande vittoria per l'Interdi Antonio Conte. Il 3-0 al Genoa permette ai nerazzurri di allungare in testa alla classifica, in attesa di Roma-Milan. Su Twitter, Biasin ha commentato così quanto accaduto a San Siro: