Biasin: “Bremer all’Inter? Complicato ma possibile. Inzaghi bravo per osare di più”

Nel suo editoriale per Tmw, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del momento dell'Inter e del lavoro fin qui svolto da mister Inzaghi

"Simone Inzaghi, fin qui, è certamente da promuovere. Chi pensa il contrario ha una visione delle cose quantomeno “estrema”. Poi, sì, è vero, l’altra sera ha toppato: la formazione, i cambi, tutto. L’Inter “senza Brozovic” non può essere l’Inter “con un surrogato di Brozovic”, deve essere giocoforza un’altra cosa. E questo non perché Brozovic sia il centrocampista più forte al mondo, ma uno dei più “rari” sì. Il croato smista un centinaio di palloni a partita e lo fa in tutte le condizioni: nessuno nella rosa dell’Inter è in grado di replicare un simile lavoro, neppure alla lontana. Per questo ha poco senso cercare un’alternativa che non sia “tattica”. La rosa dell’Inter lo consente, Inzaghi è bravo abbastanza per osare di più (la speranza nerazzurra è che Marcelo non debba più riposare, ovvio)".