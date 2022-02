Biasin: “Bremer? All’Inter interessa molto ma credo arriverà un altro centrale”

Bremer è un profilo che piace e non poco all'Inter: per Biasin, però, arriverà un altro centrale in estate

Matteo Pifferi

Bremer è uno dei profili accostati con maggiore insistenza all'Inter per l'estate. Il difensore ha rinnovato con il Torino ma potrebbe lasciare i granata a giugno. Fabrizio Biasin, a Calciomercato.it, ne parla così:

"Bremer interessa molto, ha rinnovato e ha fatto una cosa da gran signore. Penso abbia molto mercato all’estero. Secondo me non arriverà né lui né Luiz Felipe. Penso arriverà un altro centrale".