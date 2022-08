Biasin: “Bremer? Inter ha subito quello che è successo. Dybala? Scelto di…”

Le parole del giornalista: "Dybala è stata una scelta: l'Inter ha scelto di approfittare di una situazione clamorosa come quella di Lukaku"

Intervenuto in una diretta per Sponda Nerazzurra TV, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, soffermandosi sulle occasioni Paulo Dybala e Gleison Bremer, entrambe sfumate: "Dybala è stata una scelta: l'Inter ha scelto di approfittare di una situazione clamorosa come quella di Lukaku e cambia le gerarchie dicendo a Dybala che magari avrebbero trovato lo spazio più avanti, ma intanto si sarebbe potuto accasare. Su Bremer l'Inter subisce quello che è successo: il club c'era e voleva prenderlo. Invece ha perso la possibilità di prendere un grande difensore e toglierlo alla concorrenza".