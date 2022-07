Biasin: “Ecco la nuova offerta dell’Inter per Bremer. Probabilmente non basterà ma…”

Intervenuto su Twitter, Fabrizio Biasin ha riportato aggiornamenti sulla nuova offerta dell'Inter al Torino per Bremer

"L’offerta dell’Inter per Bremer è di 30 milioni + bonus + il cartellino di Casadei (con ricompra). Due settimane fa sarebbe bastata, ora probabilmente no. In ogni caso rimane un’offerta notevole, andare oltre - opinione personale - sarebbe sbagliato".