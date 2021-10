Biasin: “Brozovic fuori dai 30 del Pallone d’Oro? Non è così lontano da…”

Il commento di Fabrizio Biasin su Brozovic dopo la prestazione di ieri del croato in Inter-Sheriff di Champions League

Su Twitter, il noto giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha detto la sua sul mancato inserimento di Marcelo Brozovic nei 30 candidati al Pallone d'Oro. Ecco il suo pensiero: "Non lo hanno inserito tra i 30 del Pallone d’Oro e ci sta, per carità, ma per continuità e prestazioni non è che sia così lontano dai migliori del 2021.