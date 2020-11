Biasin: “Per l’Inter una sola buona notizia. Potenziale enorme, il problema di Conte…”

Brutta sconfitta per l’Inter che perde 2-0 in casa contro il Real Madrid ed è a rischio eliminazione: per approdare agli ottavi di finale serve un mezzo miracolo, visto che i 2 punti attuali relegano i nerazzurri all’ultimo posto a due giornate dalla fine. Intervenuto su Twitter, Fabrizio Biasin ha esposto così il suo pensiero:

“L’Inter è ancora in corsa: fine delle buone notizie. Il problema non sono le conferenze di Conte, ma la squadra che mette in campo: non ha equilibrio, non ha intensità. E questo nonostante il suo potenziale che – continuo a pensarlo – rimane enorme. E questa è un’aggravante”.