VIDEO / Inter, Berti: "Anno positivissimo per tutti. Barella? Pensate alle iniziali"

Tramite il proprio profilo Facebook, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato del momento complicato dell'Inter in relazione alla situazione catastrofica che sta vivendo il mondo del calcio: "I problemi dell'Inter esistono eccome, ma non sono altro che la manifestazione esemplare di quello che sta capitando al calcio in generale. Tutti devono sperare che i club indebitati trovino delle soluzioni, anche quelli non indebitati perché, banalmente, questi ultimi campano con i soldi di quelli indebitati.

I club alla frutta devono trovare rimedi per il presente, ma la soluzione per il futuro non è "arrangiatevi", la soluzione la deve trovare "il calcio", la Fifa, l'Uefa, le Federazioni Nazionali, ovvero coloro che attualmente perdono tempo a giocare a "io ce l'ho più grosso di te" e continuano a farsi fottere da procuratori e faccendieri vari.

1) Tetto al monte ingaggi dei club. 2) Stop alle commissioni. 3) Ristrutturazione delle competizioni (che non significa "Viva la Superlega", ma neppure "andate tutti affanculo"). Le prime tre cose che mi vengono in mente. Il calcio è tecnicamente fallito, possiamo far finta che non sia vero e andare a schiantarci, oppure possiamo sperare che a monte si diano una svegliata", ha concluso.

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