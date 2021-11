Formazione Inter nel derby, Biasin: “Un solo dubbio: tra Calhanoglu e Vidal…”

Intervenuto sulle colonne di Libero, Fabrizio Biasin ha commentato così le ultime indiscrezioni sulle formazioni in vista di Milan-Inter

"Il grande nodo da sciogliere nelle file dei campioni d’Italia è «chi giocherà a centrocampo insieme a Barella e Brozovic?». Al momento salgono le possibilità che Calhanoglu possa partire negli undici, anche se Vidal - tra i più positivi in Champions - lo insidia parecchio. Sugli esterni Perisic è in vantaggio su Dimarco e Darmian su Dumfries. Sul fronte opposto ecco il (non) ballottaggio: in attacco partirà Ibra o Giroud? Diciamo che si fa fatica a immaginare lo svedese che osserva gli altri dalla panca, soprattutto dopo la prestazione contro la Roma di una settimana fa. Oggi parlano i tecnici e vedremo se faranno pretattica, di sicuro sanno che quelli in palio domani sono tre punti che valgono doppio, anche solo perché consegnano la perdente al massacro mediatico tipico di ogni sosta per la nazionale. Maledetta sosta...".