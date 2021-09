Biasin: “Cessione Lukaku? Altro che accordo, dichiamo le cose come stanno: Romelu…”

Nel corso del suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha parlato nuovamente della cessione di Romelu Lukaku al Chelsea

"Ecco a voi un’altra barzelletta. Lukaku l’altro giorno ha detto così: “Quando è arrivata la terza offerta del Chelsea sono andato da Inzaghi per trovare un accordo”. Un accordo? In che senso? Diciamo le cose come stanno: hai forzato la mano per levarti dalle balle, altro che accordo. E questa frase ci fa capire che il signore del “son tornato a Milano per ricominciare!” non ha fatto altro che illudere tutti quanti, salvo poi piantarli in asso. Aveva diritto di andar via? Può darsi. Ma non c’era alcuna necessità di mentire".