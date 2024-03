Intervenuto a Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della sconfitta della Juventus sul campo del Napoli: "A me impressiona la classifica, non tanto per il cammino stratosferico dell'Inter: fino a un mese fa parlavamo di guardie e ladri e cavalli coi paraocchi. Col Napoli la Juve ha giocato una delle migliori partite della stagione ma non possiamo fare finta che nell'ultimo mese ne ha sbagliate alcune. Probabilmente con la mente più sgombra hanno giocato una buona partita, poi è andata male".