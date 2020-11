Biasin: “Conte un po’ distratto. Questa Inter non sembra una sua squadra. Ma…”

«In questo momento l’Inter sta facendo tanta fatica ma se facendo tanta fatica riesce a fare 4 gol in un quarto d’ora, vuol dire che le potenzialità ci sono». Così Fabrizio Biasin ha iniziato il suo intervento a Tiki Taka aggiungendo anche: «Sono preoccupato perché Conte mi sembra un po’ distratto. Ma non così preoccupato perché sul lungo periodo questa squadra è destinata a fare una marea di gol. Distratto il mister? Un po’ sì. Non sembra una squadra di Conte questa. Eriksen è stato accompagnato alla porta. Non si troverebbe con l’allenatore. Peccato. Perché il danese non è un giocatore banale. Forse un passo verso il giocatore poteva farlo. Lui dice, gli ho dato tante chance, ma ha giocato due partite e mezzo nel totale. Giocare bene, ma chi se ne frega se non vinci da dieci anni. Conte ha giocato benissimo negli ultimi due mesi della scorsa stagione, è arrivato in finale di EL».

(Fonte: Tiki Taka)