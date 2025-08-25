FC Inter 1908
Lele Oriali ha lanciato il suo messaggio ("Inter favorita e superiore alle altre"), Cristian Chivu ha risposto per le rime
Lele Oriali ha lanciato il suo messaggio ("Inter favorita e superiore alle altre"), Cristian Chivu ha risposto per le rime ("Con la squadra che hanno e tutto quello che hanno speso, la favorita è il Napoli"). Ma qual è la vera favorita della Serie A?

Fabrizio Biasin, a Pressing, risponde così: "Per quanto mi riguarda, il Milan quest'anno farà tantissimi punti, per cui io, prima di parlare di duello Napoli-Inter, aspetterei un po'. Dopodiché, le questioni dialettiche, le conosco molto bene. Cioè, a me che Oriali dica la favorita è l'Inter, non mi sorprende affatto, perché Oriali è diventato allievo massimo di Antonio Conte, che della dialettica ha fatto uno dei suoi punti di forza.

Quindi, non mi sorprende affatto che Conte, che l'anno scorso diceva 'noi partiamo da meno 20 e le favorite sono altre', quest'anno non dica 'sono io la favorita ma 'sono favoriti gli altri'. Cioè, è una grande costante, va bene così. Succede niente. L'unica cosa che so è che tutte le volte, invece, in casa Inter sei tenuto a dire: " Noi partiamo per vincere lo Scudetto". Questo l'Inter lo dice sempre, poi magari non ci riesce e giù pernacchie"

