Biasin: “Conte non ha più creduto nell’Inter. Successore, piste difficili”

Il tecnico campione d'Italia lascia la panchina nerazzurra dopo due stagioni: troppo grandi le differenze di vedute con la proprietà

Fabrizio Biasin, dalle colonne di Libero, ha analizzato la separazione tra Antonio Conte e l'Inter: "Se ne va dopo due stagioni, Antonio, perché non crede più nell’Inter, in questa Inter che ha contribuito eccome a portare in cima alla classifica e che ora, però, non lo rappresenta più. E il motivo è chiarissimo: Conte ha paura della mannaia cinese, quella della proprietà nerazzurra (la famiglia Zhang), che impone tagli alle spese, alla rosa, agli stipendi di tutti quanti.