Biasin: “Inter, settimana terribile: a Cagliari boccata d’ossigeno. Il piano B di Conte…”

“Il piano B dell’Inter? È Danilo D’Ambrosio. Secondo me è stata una settimana terribile per l’Inter, per quello che è successo sul campo e per le dichiarazioni post-eliminazione di Conte. Ieri col Cagliari boccata d’ossigeno, Conte ha dimostrato di non essere così intransigente. Ha messo Eriksen in campo, forse anche spinto dalla società, una cosa che manca è mezzo sorriso. Sembra si debba fare sempre la terza guerra mondiale. E se la differenza la fa il pubblico, posso allenare io l’Inter”.

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così della situazione in casa Inter.