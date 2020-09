Biasin: “Inter costruita per vincere, Conte ha due squadre. Per battere la Juve deve…”

Ospite di Sky Sport, il giornalista e noto tifoso interista Fabrizio Biasin è intervenuto in collegamento per parlare del successo dell’Inter di Antonio Conte in rimonta sulla Fiorentina e delle ambizioni della squadra nerazzurra: “A che posto è tra le favorite? Uno bis (ride, ndr). È una squadra costruita per vincere ma il club non non lo dirà mai ufficialmente. Conte ha due squadre: con i 5 cambi è micidiale. Ieri sera l’Inter è riuscita a stravolgere grazie alla rosa. È stata una serata da classica ‘Pazza Inter’, che Conte cerca di scansare. Ma se vuoi battere la Juve e vincere certe cose le devi correggere. Ma è stato un bellissimo inizio: nonostante i problemi difensivi è venuto fuori il carattere. Questa cosa dei 5 cambi influirà tantissimo con le squadre che potranno essere rivoluzionate a gara in corso“.