Biasin: “Cristiano Ronaldo? “Epico” rientro raccontato come Ulisse. Anche meno…”

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A: “Ci proveremo ed è giusto così, in ogni caso è essenziale smettere di temporeggiare. Una decisione – bella o brutta che sia – va presa anche solo per mettere fine alla barbara caciara (e comunque l’Uefa la pretende entro il 25). Nel frattempo, i club, riaprono. Ci si allena, i giocatori tornano in Italia. Pure Ronaldo, per dire, il cui “epico” rientro è stato raccontato come non capitava dai tempi di tale Ulisse. Cioè, dai, anche meno…”.