Biasin: “Cristiano Ronaldo? Non sarà più quello del Real Madrid, ma ad avercene…”

"(...) La partita va avanti, il Portogallo trema, Ronaldo in panchina sfoggia espressioni facciali che sono tutte un programma e alla fine esulta come un ragazzino. Tu, invece, devi giudicare: trattasi a conti fatti di un signore calcisticamente un po’ attempato, ma capace di segnare in cinque edizioni dei Mondiali (nessuno come lui). E allora sì, è vero, non è più il vecchio leone del Real, ma ad avercene...".